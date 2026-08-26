Очереди на заселение в российских отелях снизятся благодаря цифровому ID

Очереди на заселение в отелях снизятся благодаря внедрению технологии цифрового ID. С 1 сентября отели от 50 номеров обязаны предоставить гостям возможность регистрации через мессенджер МАХ.

Представители отрасли отмечают, что новый способ особенно удобен для крупных групп. По их оценкам, при традиционной процедуре заселение одного человека занимает около 5 минут, а с цифровым ID группу из 50 или 100 человек можно зарегистрировать примерно за 3 минуты.

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