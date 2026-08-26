Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 14:45

Туризм

Очереди на заселение в российских отелях снизятся благодаря цифровому ID

Очереди на заселение в российских отелях снизятся благодаря цифровому ID

РСТ рассказали, во сколько отелям обойдется внедрение цифрового ID в MAX

В РСТ заявили, что цифровой ID в мессенджере МАХ ускорит заселение в отели

Российские отели запустили технологию цифрового заселения через МАХ

Самый дешевый тур за 15 лет продали за 3,8 тыс рублей

Крупные российские отели начнут регистрировать гостей через цифровой ID в мессенджере МАХ

Новости регионов: спецборт МЧС вылетел в Амурскую область для эвакуации пострадавших

Заселение через МАХ станет обязательным для отелей от 50 номеров в России

Израиль предложил организовать прямые рейсы между Москвой и Эйлатом

Тель-Авив предложил запустить прямые рейсы из Москвы в Эйлат

Очереди на заселение в отелях снизятся благодаря внедрению технологии цифрового ID. С 1 сентября отели от 50 номеров обязаны предоставить гостям возможность регистрации через мессенджер МАХ.

Представители отрасли отмечают, что новый способ особенно удобен для крупных групп. По их оценкам, при традиционной процедуре заселение одного человека занимает около 5 минут, а с цифровым ID группу из 50 или 100 человек можно зарегистрировать примерно за 3 минуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмтехнологиивидеоНаталия ШкодаАрина Устюкова

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика