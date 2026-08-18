В Федерации рестораторов и отельеров России рассказали о правилах заселения в отели

Время заезда и выезда гостиницы устанавливают самостоятельно, исходя из внутреннего распорядка и особенностей работы, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Эксперт пояснил, что между выездом одних гостей и заселением других необходимо время на уборку и подготовку номера. Требования к качеству уборки выросли, поэтому сократить этот период за счет увеличения числа сотрудников удается не всегда. Гостей заселяют по мере готовности номеров и после их проверки менеджерами.

Время завтрака гостиницы также определяют самостоятельно. Единого графика для всех отелей нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.