16 августа, 09:45Общество
Роскачество дало рекомендации по адаптации первоклассников к школе
В Роскачестве озвучили рекомендации по адаптации первоклассников к школе. Родителям важно не фиксировать внимание ребенка на возможных сложностях и не проецировать на него собственные страхи.
Опасения по поводу неудач, плохих оценок или проблем в коллективе не должны становиться эмоциональным фоном семьи. Ребенку необходимо помочь сохранить чувство контроля и стабильности за счет четкого распорядка жизни.
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