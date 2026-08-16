Роскачество дало рекомендации по адаптации первоклассников к школе

В Роскачестве озвучили рекомендации по адаптации первоклассников к школе. Родителям важно не фиксировать внимание ребенка на возможных сложностях и не проецировать на него собственные страхи.

Опасения по поводу неудач, плохих оценок или проблем в коллективе не должны становиться эмоциональным фоном семьи. Ребенку необходимо помочь сохранить чувство контроля и стабильности за счет четкого распорядка жизни.

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