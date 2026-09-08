Россиянам разрешили предъявлять права и СТС в мессенджере МАХ

Российские автомобилисты могут предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства через мессенджер MAX. Техническую возможность планируют настроить в ближайшие месяцы.

Соответствующие изменения в ПДД правительство утвердило в конце августа. Если водитель забыл права дома, вместо них инспектору можно будет показать специальный код. При этом документы по-прежнему рекомендуют возить с собой.

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