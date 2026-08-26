26 августа, 11:45Транспорт
Испытательный полигон для ВСМ построили в Саблино-Тосно
РЖД и "Нацпроектстрой" завершили строительство испытательного полигона Саблино-Тосно для тестирования технологий высокоскоростной магистрали. На полигоне длиной 1 200 метров под нагрузкой поездов "Сапсан" проведут испытания инновационных отечественных решений.
Полигон стал первым в России местом, где конструкцию высокоскоростной магистрали собрали целиком и в натуральную величину. В перспективе ВСМ должна сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом с трех часов 30 минут до двух часов 15 минут.
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