В России выросло число споров по ОСАГО из-за срывов сроков ремонта

Страховые компании в России фиксируют срывы установленного 30-дневного срока ремонта по ОСАГО из-за дефицита автозапчастей и задержек поставок. В результате автомобилисты обращаются в суды, и в 8% страховых случаев выплаты вместе со штрафами и компенсациями могут достигать 1 млн рублей.

В Российском союзе автостраховщиков заявляют о необходимости изменить законодательство. Страховщики предлагают ограничить предел своей финансовой ответственности в рамках ОСАГО суммой в 400 тысяч рублей.

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