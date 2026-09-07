Специалисты испытали на прочность вагоны будущего поезда ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Специалисты испытали на прочность первые вагоны будущего поезда ВСМ, которая пройдет между Москвой и Санкт-Петербургом. Тестирование проводили на заводе "Уральские локомотивы", сообщает министерство транспорта.

Во время испытаний вагоны ударяли друг об друга. Силу удара и итоговое состояние металла фиксировали с помощью датчиков. Такие испытания позволяют проверить, способен ли кузов поглотить энергию удара, не сминая кабину без деформации салона. Это обязательный этап сертификации нового состава.

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