Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 12:00

Транспорт

"Новости дня": в Москве запустят две новые выделенные полосы

"Новости дня": в Москве запустят две новые выделенные полосы

Собянин: 192 млн поездок совершено на участке салатовой линии метро за 10 лет

Рейсы Turkish Airlines прибыли во Внуково без багажа

Новый знак для парковки многодетных семей представили на Международном фестивале молодежи

Движение на Садовом кольце перекроют в субботу

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 сентября

Эксперты посоветовали не откладывать покупку авто дальше конца сентября

В метро Москвы открылись две художественные выставки

Москвичам напомнили о негласном этикете водителей, который помогает избежать аварий

С начала сезона проката электросамокатчикам выписали более 6 тысяч штрафов

В Москве запускают две новые выделенные полосы – в Западном и Юго-Восточном округах.

На Рябиновой улице в Можайском районе вдоль МЦД-4 в сторону МКАД протянется полоса длиной 1,3 километра. Для маршрутов 259, 275 и 912 время в пути сократится в 2,5 раза.

В районе Марьино на улице Перерва выделенная полоса пройдет от метро "Братиславская" в сторону Люблинской улицы. Шесть маршрутов наземного транспорта преодолеют этот участок в 1,5 раза быстрее.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика