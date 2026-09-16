16 сентября, 12:00Транспорт
"Новости дня": в Москве запустят две новые выделенные полосы
В Москве запускают две новые выделенные полосы – в Западном и Юго-Восточном округах.
На Рябиновой улице в Можайском районе вдоль МЦД-4 в сторону МКАД протянется полоса длиной 1,3 километра. Для маршрутов 259, 275 и 912 время в пути сократится в 2,5 раза.
В районе Марьино на улице Перерва выделенная полоса пройдет от метро "Братиславская" в сторону Люблинской улицы. Шесть маршрутов наземного транспорта преодолеют этот участок в 1,5 раза быстрее.
Подробнее – в программе "Новости дня".