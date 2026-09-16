"Новости дня": в Москве запустят две новые выделенные полосы

В Москве запускают две новые выделенные полосы – в Западном и Юго-Восточном округах.

На Рябиновой улице в Можайском районе вдоль МЦД-4 в сторону МКАД протянется полоса длиной 1,3 километра. Для маршрутов 259, 275 и 912 время в пути сократится в 2,5 раза.

В районе Марьино на улице Перерва выделенная полоса пройдет от метро "Братиславская" в сторону Люблинской улицы. Шесть маршрутов наземного транспорта преодолеют этот участок в 1,5 раза быстрее.

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