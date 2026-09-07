Начался новый этап испытаний вагонов ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новый этап испытаний начался для вагонов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Составные части будущего поезда проверили на прочность.

На заводе "Уральские локомотивы" вагоны подвергли ударным испытаниям. Их сталкивали друг с другом. Силу удара и состояние металла после столкновения фиксировали с помощью специальных датчиков. Такие испытания позволяют проверить, способен ли кузов поглотить энергию удара без деформации кабины и салона.

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