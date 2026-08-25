Израиль предложил организовать прямые рейсы между Москвой и Эйлатом

Израиль заинтересован в расширении авиасообщения с Россией и предложил организовать прямые рейсы между Москвой и Эйлатом. В Министерстве туризма страны отметили, что хотели бы увеличить частоту полетов и расширить географию перевозок.

Сейчас из Москвы и нескольких российских городов можно добраться без пересадок только до Тель-Авива, и выполняют эти рейсы исключительно российские авиакомпании.

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