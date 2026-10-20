Россияне делают фотосессии и ИИ-ролики на фоне беспорядков во Франции

Российские туристы устраивают фотосессии и снимают ролики на фоне беспорядков во Франции. Вместо привычных видов Парижа в соцсетях появляются кадры с пожарами, дымом и уличными столкновениями. Некоторые путешественники заявляют, что не собираются отказываться от поездки, несмотря на происходящее.

Другие создают видео с помощью искусственного интеллекта. На кадрах люди пьют кофе на фоне протестов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.