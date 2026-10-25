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25 октября, 18:15

Общество

Москвичей ожидают дожди и похолодание к концу октября

Москвичей ожидают дожди и похолодание к концу октября

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Температура в Москве сегодня подошла вплотную к более чем вековому рекорду. Октябрьское солнце прогрело воздух где-то до плюс 13 градусов. Чтобы обновить показатели, не хватило всего пару градусов.

На предстоящей неделе москвичам придется попрощаться с аномальным теплом. Под конец месяца в столицу снова нагрянут дожди, а вместе с ними и похолодание. В понедельник, 26 октября, ожидается похолодание на 2 градуса, но днем температура воздуха составит 10–12 градусов, что по-прежнему гораздо теплее нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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