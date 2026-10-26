Налоговый вычет за услуги психологов предложили ввести в Госдуме. Соответствующий законопроект уже внесен.

Сейчас вернуть часть денег можно только за помощь специалистов в медицинских организациях. Новый документ создает отдельное основание для вычета за консультации, которые оказаны вне таких учреждений. Главное условие – специалист должен соответствовать профстандарту "психолог-консультант".

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