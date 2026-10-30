"Спецреп": конкурсы красоты

Явление, которое, как казалось, умерло еще в конце нулевых, все еще существует, особенно в Москве. Кто в 2026 году все еще стремится стать "Мисс что-нибудь" или сделать таковой свою дочку?

Поменялись ли жестокие законы этих конкурсов – с подкупом жюри, вымогательством и нечестным соперничеством с другими участницами? Правда ли, что многие из этих конкурсов до сих пор являются отборами для эскорт-сервисов? Можно ли вообще адекватно судить о красоте?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".