"Спецреп": не осилили

Истории тех, кто пытался покорить Москву, но не смог по разным причинам, появились в социальных сетях. Кто-то смирился с уровнем жизни ниже просто ради существования в столице, кто-то вернулся и добился успеха, но на малой родине.

Кто и почему приживается в Москве, а кому удобнее в малых городах? Реально ли так существенно отличается жизнь в столице и в сотнях километрах от нее? Определяет ли город человека или каждый сам кузнец своего счастья?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".