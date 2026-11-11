Специалисты предупредили о мошеннических схемах во время "распродажи 11.11"

На маркетплейсах стартовала ежегодная "распродажа 11.11", которую также называют Всемирным днем шопинга. Однако в период акций покупатели могут столкнуться с искусственными скидками и мошенническими схемами.

Аферисты создают сайты-двойники популярных магазинов и рассылают сообщения со ссылками на фиктивные предложения. Экономисты советуют оценивать не размер скидки, а реальную стоимость товара и сравнивать цены в разных магазинах.

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