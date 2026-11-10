Мошенники начали предлагать россиянам компенсации за сбои в работе сервисов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под предлогом компенсаций за сбои в работе сервисов. Об этом предупредили в МВД России.

Аферисты рассылают сообщения о якобы положенных выплатах за перебои в работе платформ. Чтобы получить деньги, они просят перейти по ссылке и указать реквизиты банковской карты.

Кроме того, мошенники могут сообщить о блокировке учетной записи и предложить восстановить доступ через резервный сайт. Для этого также требуют ввести персональные данные и сведения о банковской карте. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.