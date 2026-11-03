Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на авторынке

На автомобильном рынке в России появились новые схемы мошенничества, предупреждают юристы.

В частности, покупателей заманивают низкой стоимостью, однако прямо перед сделкой злоумышленники оформляют кредит под залог этой машины. В результате новый владелец рискует остаться и без автомобиля, и без денег.

Параллельно с этим недобросовестные перекупщики все чаще маскируют серьезные технические проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.