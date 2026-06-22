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22 июня, 07:30

Безопасность

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с льготной ипотекой

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с льготной ипотекой

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На фоне обсуждения новых условий семейной ипотеки в России активизировались мошенники. Они запугивают покупателей грядущим ужесточением правил и вынуждают совершать сделку в спешке, обещая беспроцентную ипотеку многодетным или секретные схемы снижения ставок.

Мошенники просят перевести деньги за бронь на карту и рассылают ссылки на онлайн-показы, которые ведут на фишинговые ресурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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