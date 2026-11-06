06 ноября, 07:15Безопасность
МВД предупредило об опасности приложений для проверки истории машин
Мошенники распространяют вирусы через поддельные приложения для проверки истории автомобилей. Об этом предупредили в полиции.
После установки такого приложения на смартфон загружается вредоносное программное обеспечение, которое открывает злоумышленникам доступ к устройству.
В результате аферисты могут похитить деньги со счетов владельца и оформить на него кредиты. В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников.
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