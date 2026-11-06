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06 ноября, 07:15

Безопасность

МВД предупредило об опасности приложений для проверки истории машин

МВД предупредило об опасности приложений для проверки истории машин

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Мошенники распространяют вирусы через поддельные приложения для проверки истории автомобилей. Об этом предупредили в полиции.

После установки такого приложения на смартфон загружается вредоносное программное обеспечение, которое открывает злоумышленникам доступ к устройству.

В результате аферисты могут похитить деньги со счетов владельца и оформить на него кредиты. В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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