19 июня, 21:30Безопасность
"Московский патруль": сотрудники ОМОН "Пересвет" тренируют служебных собак на полигоне
Несмотря на развитие современных технологий, эффективнее всего взрывчатые вещества находят собаки. Сотрудники ОМОН "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области ежедневно тренируются на полигоне.
Собаки обыскивают стадионы, помещения и машины. В ряды кинологических собак отбирают самых выносливых и послушных: спаниелей, овчарок и ротвейлеров. Подробнее – в программе "Московский патруль".