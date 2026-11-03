Адвокат Бурков назвал главные опасности при заключении договора с "мастером на час"

Российские пенсионеры пожаловались на цены "мастеров на час", к которым обратились по объявлению у подъезда. По данным СМИ, чек за замену лампочки встал в сотни тысяч рублей, при этом по договору все было законно. Как не попасть в ловушку и что делать, если счет уже выставлен, разбиралась Москва 24.

Астрономические суммы

Пожилые жители Нижнего Новгорода пожаловались на цены услуг "мастеров на час", к которым обратились по объявлению у подъезда, сообщил телеграм-канал Baza.



По данным СМИ, от исполнителей таких услуг пострадали десятки горожан, обращавшихся к электрикам, сантехникам и другим специалистам. Человек полагал, что звонит частному мастеру, но на звонок отвечал оператор кол-центра, направлявший мастера по адресу. Тот приезжал, заключал договор, выполнял работы, после чего выставлял огромный счет. Например, замена лампочки обходилась в 155 тысяч рублей, замена трубчатого электронагревателя (ТЭН) в водонагревателе – в 260 тысяч, а ремонт ручки чайника – в 266 тысяч.



Шокированным клиентам подробно расписывали, из чего складывается стоимость. Документы выглядели законно, поэтому пожилые предпочитали оплатить счета.



При этом адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев в беседе с Москвой 24 отметил, что при обращении к мастерам важно хотя бы примерное понимание стоимости конкретной услуги.

"В объявлениях стараются не указывать суммы – это может отпугнуть потенциального покупателя. Не попасть на такой обман очень сложно, потому что практически каждое третье объявление небезопасно. Однако ситуация, когда рынок позволял заявлять любую цену, в России уже пройдена: сейчас стоимость услуг примерно одинакова у каждого мастера", – сказал он.





Андрей Конышев адвокат, юрист по уголовным делам Самый лучший ход при выборе исполнителя – сарафанное радио, потому что в таком случае известно, кто выполняет услугу. Также хорошо работают отзывы на разных сервисах – они могут быть как о конкретном специалисте, так и об организации в целом. Но важно уметь отличать покупные комментарии от настоящих.

Это уже не первый аналогичный инцидент. Ранее в Сети появился ролик, как один из лжемастеров по ремонту телефонов обманывал пенсионеров, умышленно завышая стоимость услуг за обычную настройку техники. В результате одна из клиенток лишилась 20 тысяч рублей, а другая перевела злоумышленнику почти 100 тысяч.



Кроме того, в Москве появились "черные грузчики". К примеру, одному из пострадавших при заказе устно озвучили стоимость работ в 15 тысяч рублей, но при разгрузке потребовали 83 тысячи. Работники при этом сказали, что без оплаты имущество не отдадут.

"Прикрываются консультационными услугами"

Адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков в беседе с Москвой 24 отметил, что на сегодняшний день ситуация с аналогичными схемами обмана действительно усугубилась, особенно в больших городах. Подобные объявления висят не только в подъездах, но и активно публикуются на интернет-площадках.

По его мнению, к ситуации с "мастерами на час" из Нижнего Новгорода отчасти подходит статья о мошенничестве (159 УК РФ), однако в то же время в России есть свобода договора.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Это гражданско-правовые отношения, когда есть заказчик, который покупает ту или иную услугу или работу, а исполнитель ее выполняет. Они договариваются на индивидуальных условиях. Ту цену, которую выставляет исполнитель, потребитель обязуется заплатить в случае согласия.

При этом по закону "О защите прав потребителя" установлена прямая обязанность информировать заказчика об оказываемых услугах: что будет проводиться, какие действия предпримут, итоговая сумма. Некоторые же называют стоимость после выполнения работ, подчеркнул правозащитник.

"Чтобы не нарваться на неприятности, необходимо обращать внимание на то, от какого лица мастер действует. Если это работник какой-то компании, она должна иметь характеристики: во-первых, организационно-правовую форму (индивидуальный предприниматель либо общество с ограниченной ответственностью или иная организация). У нее есть идентификаторы: ИНН, ОГРН, юридический адрес. Во-вторых, всегда должен представляться договор, однако он иногда характерен и для мошенников. Поэтому необходимо внимательно изучить документ, посмотреть, кто выступает со стороны исполнителя услуги. В противном случае подписывать что-либо не стоит", – отметил адвокат.

Также юрист призвал обратить внимание на условия выполнения услуг.

"В договоре должна быть четко прописана работа, ее характер. Довольно часто бывает так, что это прикрывают какими-то консультационными услугами без фактического труда, а оплату по ней предъявляют позже", – отметил Бурков.

Следом идет вопрос расходных материалов: по закону их вправе предоставлять как заказчик, так и исполнитель, предъявляя за них счет или включая в цену работы. Если стоимость услуг не прописана, логических оснований подписывать этот договор нет, так как потом счет могут предъявить в большем размере, добавил юрист.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Когда у человека какая-то серьезная поломка, об этих вещах люди зачастую не думают, и некоторые исполнители этим пользуются. Важно доводить до людей идею, что затраченное время на соблюдение юридических вопросов позволит избежать проблем в дальнейшем.

Если мастер предъявляет сумму больше, чем она согласована в договоре, заказчик имеет право ссылаться на документ и не платить завышенную цену.

"Если начинаются какие-то денежные требования, договор будет являться основным доказательством. Есть и другая сторона вопроса: за пределы этого документа выходить по общему правилу стороны не имеют права. Также можно консультироваться с юристами, в том числе дистанционно", – подчеркнул эксперт.

По мнению адвоката, для защиты потребителей от подобных ситуаций нужен комплекс мер. В частности, интернет-ресурсы могут включать технические возможности, не допуская недобросовестных лиц без предоставления достоверных данных об их местонахождении, сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или самозанятом.

При этом, даже если завышенный счет уже выставлен, у заказчика сохраняется право истребовать документы: договор, акты оказания услуг либо выполнения работ, чеки, квитанции, которые подтверждают покупку расходных материалов. Многие этого не делают, полагаясь на красивые слова мастеров, которые связаны с техническим ремеслом, заключил Бурков.

