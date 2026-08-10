Юрист Багатурия: "черным грузчикам" может грозить до 5 лет тюрьмы

Недобросовестные перевозчики, которых в Сети прозвали "черными грузчиками", активизировались в столице. Как защитить себя от таких мошенников и на что обращать внимание при заказе услуги, разбиралась Москва 24.

В разы дороже

В Москве участились случаи мошенничества со стороны недобросовестных перевозчиков вещей, которых прозвали "черными грузчиками".



Житель столицы Юрий столкнулся с этой схемой при переезде, сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, при заказе ему устно озвучили стоимость работ в 15 тысяч рублей, и он подписал документы, не вчитываясь в детали. Сотрудники погрузили мебель, отвезли на новый адрес, но на месте потребовали уже 83 тысячи.



Мужчина не согласился, но в ответ ему предъявили подписанный договор, где графа со стоимостью оказалась пустой, а перечень груза был расширен за счет дополнительных позиций. Работники заявили, что без оплаты имущество не отдадут. Юрий вызвал на место участкового, который подтвердил, что удерживать вещи незаконно, однако подписанный договор осложнил ситуацию. Вещи вернули, но вместо 15 тысяч в итоге пришлось заплатить 35.



Ранее подобный инцидент произошел в Москве с пенсионером Владимиром, который заплатил 60 тысяч рублей за перевозку 15 килограммов вещей на расстояние в несколько километров, хотя изначально обсуждалась сумма в разы меньше, сообщил телеканал РЕН ТВ. При изучении договора он обнаружил дополнительные услуги – например, "деликатную укладку автофургона", стоимость которой умножалась на число грузчиков, а метраж переноса груза был завышен с 5 до 80 метров.

Также жертвой недобросовестных грузчиков при переезде стала столичная пенсионерка с ослабленным зрением, рассказал телеграм-канал "Осторожно, Москва". Стоимость услуги была завышена в 8 раз за счет включения скрытых пунктов и наценки за работу в выходной день. По информации журналистов, когда родственники возмутились, представители компании ответили фразой: "Лоханулись, теперь платите". Затем они потребовали расчет наличными и пригрозили вывезти вещи обратно. В итоге ее семья обратилась в полицию.

Прописать работы

Любые услуги должны оказываться по договору, обратил внимание в разговоре с Москвой 24 риелтор Олег Свиридов.

Он подчеркнул, что при заказе специалисты добросовестной компании всегда четко проговаривают объем работы, вплоть до того, как упаковываются вещи, какие материалы для этого используются, есть ли они у исполнителя и так далее.



"Если что-то пошло не так – например, вещи упаковали плохо или что-то разбилось, – сначала нужно зафиксировать факт. При упаковке дорогих предметов, например люстры из муранского стекла, процесс стоит снимать на видео, чтобы потом это стало обоснованием для претензии, которую главным образом направляют компании", – рассказал он.

При заказе переезда специалист порекомендовал обязательно проговаривать все детали: будут ли мусорные мешки, картон, упаковочная пленка, скотч – входят ли они в стоимость или это дополнительные расходы. Если все прописано на бумаге, это поможет обезопасить потребителя при возможных проблемах.





Олег Свиридов риелтор Если компания игнорирует требования, не выходит на контакт или заявляет, что не виновата, физлицам необходимо ссылаться на закон "О защите прав потребителей". Большая часть услуг между заказчиком и исполнителем регулируется этим документом. Если же взаимоотношения между юридическими лицами, регулироваться это будет в рамках гражданско-правовой ответственности, на основании ГК РФ.

Кроме того, эксперт призвал не надеяться на случайных исполнителей, которые предлагают сделать работу "за копейки". Если же услуги оказывают частные лица, составление договора также является обязательным, подчеркнул Свиридов.

"Я рекомендую внимательно ознакомиться с условиями и обращать внимание на детали. Например, сколько времени отводится на погрузку-разгрузку: два часа входит в стоимость, а свыше – это часто отдельный тариф. Кто оплачивает парковку машины, если она платная. Все эти моменты нужно смотреть заранее", – отметил он.



То же самое правило работает и с любыми другими лицами, которые привлекаются к переезду: следует внимательно читать договор и уточнять все условия до начала работ.

"Обязательно надо прописать ответственность за сохранность имущества и сроки выполнения работ. В случае конфликта это поможет отстоять свои права. Также стоит потребовать чек или квитанцию об оплате, чтобы подтвердить факт перевода денег", – добавил эксперт.

Наказать аферистов

При попытке грузчиков завышать стоимость услуг и не возвращать при этом вещи нужно вызывать полицию, рассказал Москве 24 адвокат Вадим Багатурия. По его словам, речь может идти о мошенничестве (159 УК РФ) либо самоуправстве (330 УК РФ) таких сотрудников.

"Гражданско-правовыми отношениями эти деяния охватываются лишь поверхностно, а в своей глубинной сути это является преступлением. То есть злоупотребление доверием и попытка похитить чужое имущество", – пояснил он.



По мнению юриста, такие действия не являются недобросовестной услугой в том смысле, который заложен в законе "О защите прав потребителей". Это именно злонамеренные действия, направленные на завладение чужим имуществом посредством обмана.





Вадим Багатурия адвокат За мошенничество предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба (от 5 тысяч рублей), наказание в том числе включает до 5 лет лишения свободы. Самоуправство способно обернуться штрафом в размере до 80 тысяч рублей, также может быть арест до полугода.

Согласно требованиям Гражданского кодекса и закона "О защите прав потребителей", любая услуга, которую человек хочет заказать и оплатить, должна оцениваться заранее. Если же работа сдельная, должно быть полное представление, как считается цена, подчеркнул Багатурия.

"Если за каждый килограмм или каждую коробку они предлагают определенную сумму, посредством арифметических вычислений вы можете выяснить, что сколько будет стоить. Если говорят: "Давайте мы сейчас перевезем, а потом цену назовем, когда вы будете забирать эти грузы", – то это не соответствует закону. Такого лучше избегать", – уточнил эксперт.



В любом договоре оказания услуг всегда есть заранее четкая цена, это классика гражданско-правовых отношений, отметил он. Когда она в документе не согласована или не является публичной офертой, договор не считается заключенным, потому что согласованная стоимость – основное условие. При ее отсутствии применяются правила пункта 3 статьи 424 ГК РФ – оплата производится по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги, резюмировал Багатурия.

