Психолог Наталья Искра посоветовала нанимать медиаторов для решения соседских конфликтов

Семью москвички долгие годы терроризирует сосед: мужчина не реагирует на жалобы и угрожает насилием и убийством. Можно ли повлиять на жильцов дома в таком случае и есть ли шанс договориться, разбиралась Москва 24.

"Он всех нас будет резать"

Семью жительницы столицы Светланы терроризирует сосед на протяжении последних пяти лет. Мужчина по имени Алексей в любое время суток включает громкую музыку, оскорбляет жильцов и угрожает расправой.

Женщина также рассказала телеканалу Москва 24, что сосед напал на ее пожилую мать, из-за чего у женщины ушиб живота. Среди других его действий – отключение электрощитков в квартире Светланы и ночные крики под окнами.





Светлана пострадавшая от громкого соседа Последняя была угроза, что он мою дочь по кругу пустит. Что он всех нас будет резать, что мы трупы.

По словам москвички, ее супруг с 2022 года находится в зоне спецоперации, поэтому пока она живет с детьми в квартире одна. Также она утверждает, что Алексей не работает и живет на пособия.

Столичный закон о тишине запрещает шум с 23:00 до 07:00 и в "тихий час" с 13:00 до 15:00, а штрафы за нарушения для физлиц составляют от 1 000 до 2 000 рублей. Однако сосед Светланы не боится наказания. На вопрос о ситуации мужчина ответил журналистам, что ему безразличны интересы окружающих, а громкая музыка включалась случайно, поскольку он был в состоянии алкогольного опьянения и уснул.

Конфликты с соседями из-за шума не редкость. Ранее московский суд удовлетворил иск семьи с малолетним ребенком к жильцам сверху, обязав их выполнить работы по звукоизоляции пола. Поводом для обращения послужили систематические жалобы на топот, подтвержденные экспертизой: зафиксированный уровень шума достигал 100 дБ при допустимом значении 55 дБ.

Также на Олимпийском проспекте в Москве очевидцы заметили мужчину, выгуливающего большую свинью. Выяснилось, что животное содержится в квартире. Хотя прямого запрета на содержание свиней в многоэтажках нет, юрист Елена Браун предупредила, что это почти всегда нарушает права соседей из-за шума, запахов и санитарных норм. Таким образом, владельцу может грозить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Переговоры или тюрьма?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Все правонарушения соседей нужно фиксировать: нужны видеозаписи, показания свидетелей и письменные жалобы в полицию, отметил в разговоре с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

"Если поведение соседа угрожает жизни и здоровью, нужно обязательно вызывать правоохранительные органы – только сотрудники смогут безопасно пресечь дебош. Если произошло нападение и вызвать полицию нет возможности, необходимо зафиксировать телесные повреждения в травмпункте", – отметил он.

По словам эксперта, зачастую для таких действий предусмотрена административная статья о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), которая подразумевает штраф от 500 до 1 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Однако, если правонарушение не зафиксировано должным образом и сотрудники полиции не застали дебошира на месте, даже это наказание может быть не назначено.





Вадим Багатурия адвокат Если хулиганство совершается с использованием предметов в качестве оружия – палок, ножей, травматического оружия, – ответственность наступает уже по уголовной статье (213 УК РФ). За такое деяние предусмотрено наказание от штрафа в 300 000–500 000 рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. Если хулиганство совершено группой лиц или с сопротивлением представителю власти, наказание ужесточается.

Когда сосед открыто угрожает смертью или причинением тяжкого вреда здоровью и при этом есть основания считать это реальным (например, исходит от физически крепкого человека, в руках у него нож или другой опасный предмет), применяется соответствующая статья (119 УК РФ). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет, однако на практике такие приговоры чаще всего выносятся условно, добавил юрист.

Помимо уголовных и административных мер, существует и гражданско-правовой путь – подача иска о компенсации морального вреда.

"Для этого нужно собрать доказательства (видеозаписи, показания свидетелей, зафиксированные вызовы полиции) и обратиться в суд с иском по статье 151 ГК РФ. Однако такой процесс может занять от полугода, а сумма компенсации обычно составляет от 5 000 до 30 000 рублей – чаще всего это несоизмеримо с затраченными нервами, временем и деньгами, к тому же такая тяжба может только усилить конфликт", – пояснил Багатурия.

По его словам, лучший способ фиксации противоправных действий – аудио или видео. Уведомлять соседа о том, что ведется запись, не требуется – в суде это признается допустимым доказательством, если отражает непрерывный характер правонарушения.

"Чем раньше начата фиксация и обращение в полицию, тем выше шанс, что ситуация не перерастет в нечто более серьезное", – заключил адвокат.

По мнению психолога Натальи Искры, шанс договориться зависит от степени скандальности человека. Когда возникает конфликт с соседями, важно попытаться оценить, с кем придется иметь дело, пояснила она Москве 24.

"Если человек просто не понимает, что нарушает границы, разногласия могут быть разрешены достаточно легко – мирным обсуждением правил. Это один вариант. Второй – когда человек психологически или даже психиатрически неадекватен", – уточнила она.

В последнем случае самостоятельно справиться, скорее всего, не удастся, особенно если речь о психопатизированной личности. Цель такого человека – создать конфликт и проявить себя в нем: пока он не получит желаемого, не остановится, обратила внимание специалист.

Психологически здоровый сосед обычно идет навстречу и хочет решить вопрос мирно. Если этого не происходит, подключаются письменные претензии и юридические меры, отметила Наталья Искра.





Наталья Искра психолог Однако даже с конфликтным и вспыльчивым, но адекватным человеком подход может быть разным. Все зависит от типа личности: для импульсивного иногда может сработать твердая, даже агрессивная реакция, но в других случаях она приведет к тому, что диалог станет невозможен. Важно понять, почему человек нарушает соседские границы – из-за непонимания или потому что считает, что имеет на это право.

Если сосед неадекватен и не реагирует на нормальные просьбы, не надо его провоцировать. Самое лучшее – не давать агрессивной реакции, посоветовала эксперт.

"Необходимо помочь понять, что вы слышите его, но думаете иначе. Это не игнорирование в смысле полного молчания, а отказ вступать на тот же путь. Так называемая соседская месть – громкая музыка в ответ на аналогичные действия, колонка к стене в пять утра – всегда деструктивна. Тот, кто доведен до крайности, в итоге выдерживает меньше и проигрывает. Поэтому такие способы не работают", – пояснила Наталья Искра.

При этом переговоры с соседом лучше всего проводить на нейтральной территории – в кафе или другом общественном месте, но не в квартире одной из сторон.

"Идеально, когда есть медиатор – незаинтересованное лицо, которое помогает сторонам услышать друг друга. Институт медиации в России существует, есть официальные специалисты с соответствующим образованием. Обращение к медиатору обойдется дешевле, чем судебные тяжбы или переезд", – добавила она.

Если же медиатора нет, хороший вариант – переписка. Когда люди пишут, они перечитывают, обдумывают формулировки, и это зачастую снижает накал. В любом случае лучше решать конфликт на ранней стадии, не доводя до крайностей, а если это невозможно – привлекать профессионалов и юридические инструменты, заключила психолог.

