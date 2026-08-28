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28 августа, 19:24

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Уличные фотографы вымогают у прохожих тысячи рублей за снимки в центре Москвы

"Бесплатное" фото за 3 000 рублей: как уличные фотографы обманывают москвичей

Фотографы, которые якобы делают бесплатные снимки прохожих в центре столицы, часто навязывают свои услуги. В итоге люди выкладывают сумму в несколько тысяч рублей, получая некачественные снимки. Как уличная фотосессия переросла в инструмент мошенничества, выяснила Москва 24.

50% от кассы

Фото: tiktok.com/revmotor1; seraphineilu

В нелегальном бизнесе на уличных съемках доходы ставятся выше качества кадров. Между фотографами часто происходят конфликты из-за попыток работать самостоятельно и без чужого согласия. Стандартная схема привлечения клиентов строится на предложении прохожим сделать бесплатные снимки с обещанием удалить их, если результат не понравится.

Этим летом число таких уличных фотографов ощутимо увеличилось в центре Москвы. За объективами скрываются как обычные студенты и свободные художники, так и уличные мошенники. Журналисты телеканала Москва 24 выяснили, что все нарушители работают по графику, на устаревших камерах, сменяя друг друга на точках, а также используют разные легенды: одни представляются "чайниками", другие – авторами портфолио. При этом они разделили центр города на зоны и сразу приезжают на разборки, если кто-то чужой пытается начать съемку на их территории.

Навязчивое предложение услуг прохожим считается административным правонарушением, за которое грозит предупреждение или штраф до 500 рублей. Однако уличный фотограф легко окупает эту сумму всего одной съемкой. К тому же нередко граждане сталкиваются с агрессией и шантажом, если отказываются отдавать деньги за плохие снимки, что уже указывает на признаки мошенничества. В среднем за подобные сессии фотографы требуют от 3 до 5 тысяч рублей, выяснили журналисты.

На деятельность так называемой мафии уличных фотографов обратил внимание блогер-расследователь Анатолий Андреевич. Он рассказал Москве 24, что в таких схемах иногда задействуют даже несовершеннолетних.

Это все организованная группа лиц, которая имеет менеджеров, имеет старших людей и более 30 сотрудников. На какой-то конкретной точке как минимум три конторы. Насколько их много, мы точно не знаем, потому что их все больше и больше становится. Делятся они тоже как-то по территориальности: кто-то на Китай-городе, кто-то на Арбате, а кто-то на Чистых прудах.
Анатолий Андреевич
блогер-расследователь

На популярном сайте объявлений можно найти сразу несколько предложений о подобной работе. От кандидатов не требуют опыта или профессионального портфолио, поскольку всему необходимому обещают обучить на месте.

"За целый день у вас образовывается общая касса, от этой общей кассы у вас 50% заработка. Сделали кассу 10, заработали 5. Технику всю выдают. День-два, чтобы обучиться. Тут дело не в фотографиях, а в продаже", – рассказал один из работодателей журналистам.

При этом трудовой договор не заключается, кандидата просят взять с собой только паспорт.

Один из фотографов – Павел Яковлев – раньше состоял в такой группировке, но решил из нее уйти. Однако бывшие коллеги не оценили его самостоятельность и начали угрожать мужчине.

"Они учат специальной стойке, чтобы ты выглядел как фотограф. Но фотографии человек не успевает посмотреть. Он даже не успевает увидеть, что именно ему в телефон перекинули", – вспомнил Яковлев.

"Стал за это требовать 2 500 рублей"

Фото: depositphotos/gutaper

Как рассказал телеканалу один из пострадавших Евгений Цой, он столкнулся с уличным фотографом во время прогулки. Мужчина предложил бесплатно сделать несколько кадров, утверждая, что имеет огромный опыт и работает в индустрии уже 15 лет. Однако получившиеся снимки оказались настолько ужасными, что у Цоя возникли сомнения, кого именно снимал фотограф – его самого или сидевших позади людей.

Оказалось, что это вовсе не бесплатно. Он стал за это требовать 2 500 рублей и хватать за рукав, тянуть куда-то, кого-то звать, уже даже кто-то к нам стал подходить. Я думаю, это его какие-то сообщники.
Евгений Цой
пострадавший

Чтобы избавиться от навязчивого фотографа, Цой решил заплатить, после чего сразу удалил полученные снимки и заблокировал контакты мужчины.

Тем не менее любой формат оплаты, будь то фиксированная стоимость или символическая благодарность за не заказанные ранее снимки, квалифицируется как навязанная услуга. К тому же большинство уличных фотографов не регистрируют свою деятельность официально, не выдают чеков и ведут бизнес нелегально. Адвокат Арсения Разумовская предупредила в разговоре с Москвой 24, что в таком случае нарушается закон РФ "О защите прав потребителей".

Это как навязывание услуги, так и подмена понятия: например, говорят, что бесплатно фотографируют, а потом "бесплатно" превращается в 3 тысячи рублей. Если вы соглашаетесь на условие "бесплатно", то вы уже заключили с фотографом договор на безвозмездное оказание услуги, и заменять его 3 тысячами рублей он не имеет права.
Арсения Разумовская
адвокат

Похожий подход с вымогательством денег у туристов используют костюмированные аниматоры и владельцы голубей, требующие оплату за каждый кадр. Это один из самых живучих сценариев уличного обмана, и дельцы уже не скрывают, что занимаются разводом людей.

Борьба со злом

Фото: 123RF.com/nexusplexus

Однако на улице можно встретить и добросовестных фотографов. Как рассказал журналистам блогер Михаил Бринь, он объединил фото и видео в одной идее. Парень снимает ролики, как подходит к девушкам, делает фото и показывает результат. Иногда молодой человек приглашает прохожих на фотосессию для своего портфолио. В его объектив также нередко попадают знаменитости, например, не так давно он фотографировал певицу Клаву Коку.

Разница в том, что я снимаю это для себя, чтобы опубликовать для своего портфолио. А они зачастую зарабатывают себе на жизнь. То есть это не про искусство, не про портфолио, а скорее про продажу.
Михаил Бринь
фотограф

В свою очередь, уличный фотограф Никита рассказал Москве 24, что за один день на Старом Арбате можно заработать в среднем около 10 тысяч рублей с помощью фотосессий. Он заявил, что ведет борьбу с теневыми организациями, которые нанимают людей без какого-либо опыта, выдают им технику, а взамен забирают половину всей ежедневной выручки.

Именно поэтому они делают средние по качеству фотографии, а просят за них космические суммы, заключил он.

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