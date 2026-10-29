Юрист Воропаев объяснил, как защититься от "схемы Долиной" на авторынке

Аферы по типу "схемы Долиной" начали проворачивать на российском авторынке, сообщили СМИ. Преступники продают машины, заведомо находящиеся в залоге у банка, после чего покупателя объявляют "мошенником" и забирают транспорт. Как обезопасить себя от такого сценария и какие еще схемы есть на рынке, разбиралась Москва 24.

Ни денег, ни машины

Владельцы автомобилей вместе с сообщниками проворачивают масштабную аферу по типу "схемы Долиной", утверждает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, продавец выходит на перекупщиков, предлагает машину по заниженной цене и уверяет, что она принадлежит ему лично, без залогов и ограничений. Однако за несколько часов до продажи владелец оформляет кредит под залог того же транспорта.

Данные об обременении появляются в реестре лишь на следующий день, поэтому новый покупатель не может выявить подвох. После сделки продавец пишет заявление в полицию и утверждает, что преступники принудили его взять заем, продать машину и передать им все деньги.

При этом продавец называет номер телефона "мошенника", который его якобы обманул, и с этой же сим-карты когда-то звонили покупателю. Таким образом, складывается впечатление, что новый владелец якобы действовал заодно с аферистами. Возбуждается уголовное дело, автомобиль изымают как вещдок, а покупателя проверяют на причастность к преступлению.

Журналисты утверждают, что, даже когда обвинения рассыпаются и человека отпускают, далеко не каждый решается через суд возвращать свои деньги: многих останавливает страх перед уголовным преследованием. В таком случае аферисты сохраняют вырученные средства, а спустя время могут вернуть и машину, причем в роли "пострадавшей стороны".

Ранее стало известно, что одинокие девушки, пожилые люди и невнимательные водители чаще всего становятся жертвами дорожных мошенников, которые искусственно делают автовладельцев виновниками аварий. Только за первый квартал 2026 года организаторы автоподстав взыскали со страховых компаний 1,5 миллиарда рублей.

Как обезопасить себя?

Если на покупку автомобиля предлагают большую скидку, это первый красный флаг, который должен насторожить, предупредил в разговоре с Москвой 24 автоюрист Лев Воропаев.

"Не надо в этой ситуации быть человеком, который пытается получить максимальную выгоду: тем более, если предлагают крупную скидку на новую машину, что пахнет недобросовестной продажей, а может быть, и уголовным делом", – добавил он.

В последнем случае транспорт изымут как вещественное доказательство, после чего покупателя ждут годы судебных разбирательств. Ему придется доказывать, что он добросовестный приобретатель и стал жертвой мошеннических действий.





Лев Воропаев автоюрист Когда делают большую скидку и говорят что-то вроде "только сейчас, если готовы отдать деньги, я вам по такой цене продам, а через час такой скидки не будет", – это психологическое давление. Это второй красный флаг, который указывает на то, что автомобиль участвует в какой-то схеме, в которой покупатель можете выступить жертвой.

При покупке подержанного авто эксперт призвал заказать платный отчет на любой из платформ и проверить историю: наличие залога, участие в ДТП, пробег, уплачен ли утилизационный сбор, если он ввозился из-за рубежа.

"Если покупаете через салон, внимательно читайте договор купли-продажи. Салоны часто выступают посредниками и, прикрывая себя от неблагоприятного развития событий, прописывают в документе, что показали клиенту кучу отчетов. Также они пишут в договоре: покупатель якобы знает, что автомобиль, условно, был в множестве ДТП и отремонтирован десятки раз", – уточнил эксперт.

Если человек подписывает такой договор не глядя, фактически страхует этим салон от дальнейших претензий, объяснил юрист.

"Кроме того, желательно осмотреть автомобиль хотя бы внешне, чтобы понимать, что он соответствует желаемому", – добавил Воропаев.

При этом есть и другие схемы обмана: в частности, недобросовестные граждане манипулируют данными с VIN-кодом, пытаясь обойти проверку через платные ресурсы. Поэтому лучше запрашивать отчет на один и тот же автомобиль с интервалом в несколько дней.

"В моей практике было так: сегодня заказали – автомобиль чистый, через несколько дней – уже участвовал в нескольких ДТП. Некоторые недобросовестные граждане научились манипулировать данными, занося информацию в отчеты для получения чистой истории, чтобы потом продать машину", – резюмировал юрист.

Больше проверок

Россияне стали чаще покупать залоговые автомобили

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр подтвердил в разговоре с Москвой 24, что ключевое значение имеют юридическая проверка и сопровождение сделки до постановки машины на учет.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Без этого покупатель фактически действует вслепую. Обычно банк накладывает ограничения на действия с залоговым имуществом, информация об этом попадает в реестры – но иногда с запозданием. Если покупатель не проверяет юридическую чистоту, ограничений он не увидит.

Можно выждать некоторое время, чтобы информация точно успела дойти до всех реестров. Однако проверять нужно не только юридическую чистоту, но и техническое состояние машины, уточнил эксперт.

"Придется потратить какие-то деньги, но эти расходы обезопасят от потерь гораздо более крупной суммы. Например, стоит воспользоваться услугами независимого подборщика – он поможет выявить скрытые проблемы, которые не видны при внешнем осмотре", – добавил Хайцеэр.

Главное правило универсально: не полагаться на слова продавца, а проверять все самостоятельно. Только так можно снизить риски и не стать участником чужой кредитной истории, резюмировал специалист.

