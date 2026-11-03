Российские владельцы кроссоверов Li Auto столкнулись с кражей мастер-аккаунтов. Это главный цифровой профиль владельца, который служит ключом к управлению автомобилем. Через него можно открывать и закрывать замки, запускать двигатель, а также управлять интеллектуальными опциями и системами безопасности.

После того как злоумышленники получают контроль над мастер-аккаунтом, они связываются с владельцем и требуют деньги за возвращение доступа к учетной записи – около 45 тысяч рублей.

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