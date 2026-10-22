Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за езду без прав

Правительство РФ одобрило законопроект МВД об ужесточении наказания за езду без прав. Документ предусматривает увеличение штрафа с 5–15 тысяч рублей в 3 раза.

При повторном нарушении штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей. Оплатить его со скидкой не получится.

Изменения коснутся тех, кто никогда не получал водительские права или сел за руль с просроченным удостоверением. Для водителей, которые забыли права дома, штраф по-прежнему составит 500 рублей.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.