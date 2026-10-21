Москвичи совершили более 670 тыс поездок на велосипедах и электроскутерах в сентябре

В сентябре москвичи совершили более 670 тысяч поездок на велосипедах и электроскутерах. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в столичном Дептрансе.

74% поездок пришлось на будние дни. Самым востребованным днем стала среда.

Парк столичного велопроката насчитывает 13 тысяч велосипедов и электроскутеров. Сезон проката продолжается, пока погода позволяет комфортно передвигаться по городу.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.