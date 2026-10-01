ВСМ свяжет Москву и Минск

Москву и Минск свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). Министры транспорта России и Белоруссии Андрей Никитин и Алексей Ляхнович подписали меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве.

Протяженность трассы составит около 715 километров, поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути сократится до 3 часов вместо 7–9. По прогнозам, этим маршрутом будут пользоваться около 6 миллионов пассажиров в год.

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