Более 1 млн человек воспользовались маршрутом ЗИЛ – Печатники за три года

Более 1 миллиона человек воспользовались регулярным речным маршрутом ЗИЛ – Печатники за три года работы. Электросуда помогают пассажирам пересекать Москву-реку и в некоторых случаях позволяют сократить время в пути по сравнению с автобусом.

Рядом с причалами маршрута живут более 700 тысяч человек, а по пути следования расположены 10 бизнес-центров. Эксперты отмечают, что речной электротранспорт стал частью городской системы общественного транспорта благодаря пересадкам на наземные маршруты и специальной причальной инфраструктуре.

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