Мольберт, мультиварку и книгу по квантовой физике забывали в аэроэкспрессах летом

Пассажиры поездов и автобусов "Аэроэкспресса" за лето забыли 740 личных вещей, в том числе мольберт, мультиварку, блендер и книгу по квантовой физике.

По данным компании, 500 предметов пассажиры оставили в Шереметьево, еще 240 – в Домодедово. Рекордными стали 1, 17 и 22 августа – в каждый из этих дней было найдено по 20 забытых вещей. При этом 150 владельцев уже вернулись за своими вещами.

Чаще всего пассажиры забывали головные уборы, зонты, очки и детские игрушки. Общее число забытых за лето вещей оказалось в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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