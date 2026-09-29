В Москве упростили процедуру установки шлагбаумов во дворах. С начала года в столице появилось более 500 таких устройств, а в следующем году их число планируют увеличить до 1,5 тысячи.

Шлагбаумы оснащены камерами, которые распознают номера автомобилей, внесенных в базу. Для жителей предусмотрена возможность управлять устройством через приложение "Парковки России" или "Электронный дом".

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