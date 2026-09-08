Камеры ЦОДД зафиксировали более 1,5 млн инцидентов на дорогах

Камеры ЦОДД зафиксировали более 1,5 миллиона инцидентов на дорогах с начала года. Среди них поломки, аварии, парковка в неположенном месте и пешеходы на магистралях. Больше всего происшествий произошло на МКАД.

За безопасностью следят более 800 умных камер. Круглосуточно дежурят экипажи дорожного патруля. Это помогает быстрее реагировать на происшествия, освобождать проезжую часть и избегать заторов.

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