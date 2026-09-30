Движение в центре и на западе Москвы ограничат из-за полумарафона 4 октября

Движение по набережным перекроют в Москве 4 октября из-за полумарафона "Моя столица". Забег пройдет в Центральном и Западном административных округах города.

Первые ограничения введут утром 3 октября. С 09:00 закроют Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также участок в районе парковочного кармана на пересечении с Косыгина.

Основные ограничения введут 4 октября. С 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать по Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до Бородинского моста в его сторону. Также будет недоступен боковой проезд Бородинского моста в сторону центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.