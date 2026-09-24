"Московский патруль": эксперты сравнили расходы на каршеринг и личное авто

В День без автомобиля аналитики сравнили расходы на личный автомобиль и каршеринг: содержание своей машины обходится примерно в 370 тысяч рублей в год, тогда как каршеринг позволяет сэкономить около 80 тысяч рублей.

Однако с арендованными машинами связаны и происшествия: на Таганке в каршеринге нашли тело человека, предположительно погибшего от передозировки, ранее в машине обнаружили шприц с наркотиком, в который укололась десятилетняя девочка. Также были случаи, когда за руль садились нетрезвые водители или подростки по чужому аккаунту, что привело к смертельной аварии.

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