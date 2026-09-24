Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": эксперты сравнили расходы на каршеринг и личное авто

"Московский патруль": эксперты сравнили расходы на каршеринг и личное авто

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 сентября

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Рекламные прицепы вернулись на улицы Москвы

Новости Москвы: новые спортивные кластеры появились на юго-западе города

Тимати потратил около 250 млн на ввоз нового автомобиля в Россию

Пассажиры могут купить билеты через новые терминалы на Ленинградском вокзале

Водителям в Москве порекомендовали снизить скорость из-за сильного ветра

Водителей Москвы призвали быть внимательными из-за сильного ветра

Пассажиров из черного списка Минтранса смогут не пускать на борт

В День без автомобиля аналитики сравнили расходы на личный автомобиль и каршеринг: содержание своей машины обходится примерно в 370 тысяч рублей в год, тогда как каршеринг позволяет сэкономить около 80 тысяч рублей.

Однако с арендованными машинами связаны и происшествия: на Таганке в каршеринге нашли тело человека, предположительно погибшего от передозировки, ранее в машине обнаружили шприц с наркотиком, в который укололась десятилетняя девочка. Также были случаи, когда за руль садились нетрезвые водители или подростки по чужому аккаунту, что привело к смертельной аварии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлександр Астахов

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика