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28 сентября, 22:15

Общество

Москвич с помощью нейросети выиграл суд против каршеринга

Москвич с помощью нейросети выиграл суд против каршеринга

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Москвич выиграл судебный процесс против сервиса каршеринга с помощью нейросети. Сервис потребовал от него 12 тысяч рублей за якобы оставленную на автомобиле царапину. Водитель не согласился с претензией и решил оспорить ее в суде, обратившись за помощью к ИИ.

Нейросеть изучила законодательство, помогла подготовить необходимые документы и составила речь для судебного заседания. По словам москвича, на подготовку к разбирательству ушел один рабочий день. В итоге суд встал на сторону водителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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