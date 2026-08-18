Певица Таша Белая заявила, что не нужно ждать западных артистов в России

Западных артистов в России не нужно ждать, поскольку отечественные исполнители могут предложить зрителям качественные шоу. Об этом заявила певица и актриса Таша Белая, комментируя предстоящие концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Белая назвала билеты на шоу дорогими и заявила, что не видит необходимости в выступлениях западных артистов. В качестве примера отечественных исполнителей она привела Диму Билана и Филиппа Киркорова, отметив их концертные программы, танцоров и костюмы.

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