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31 июля, 17:45

Шоу-бизнес

Дочь Канье Уэста без объяснения причин отменила свой первый гастрольный тур

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/northwsst

Дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст без объяснения причин отменила свой первый гастрольный тур. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на ее коллегу по выступлениям, рэп-исполнительницу Молли Сантану.

Концерты должны были пройти в августе 2026 года. Исполнительница извинилась перед теми, кто приобрел билеты. Однако причины отмены тура пока не раскрываются.

"Я знаю, что многие из вас потратили деньги, заработанные тяжелым трудом", – обратилась к поклонникам Уэст.

Ранее сообщалось, что в разных странах отменяются выступления рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом). Например, концерты, которые должны были пройти 20 и 22 сентября в Дублине и Лондоне, не состоятся.

Организаторы направили поклонникам артиста письма, в которых говорили о принятом "непростом решении". Помимо этого, концерты ранее не состоялись в Дании и Швеции.

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