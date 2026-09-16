Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство

К 2030 году почти все судьи должны будут использовать сервисы искусственного интеллекта. Концепцию внедрения технологий ИИ в судопроизводство утвердил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Предполагают, что нейросети возьмут на себя рутинные функции, и в итоге сроки рассмотрения дел сократятся на треть, а поиск релевантного судебного акта займет не больше трех секунд. Система сможет анализировать доказательства и выявлять противоречия с точностью не меньше 90%.

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