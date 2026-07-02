Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 21:00

Технологии

"Яндекс" представил обновление приложения для людей с особенностями слуха

"Яндекс" представил обновление приложения для людей с особенностями слуха

На БКЛ запустят систему контроля падения на пути для беспилотного движения поездов

Эксперт рассказал, как защитить смартфон от перегрева в жару

"Московский патруль": OpenAI обвинили в подстрекательстве подростка к суициду

Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

В России создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков

Эксперт прокомментировал СМС о восстановлении оплаты сервисов Apple

Журналист Леонов рассказал, что цифровые форматы расширяют участие в памятных акциях

Москвичам напомнили о способе оплаты сервисов Apple подарочными картами

Москвичи начали получать СМС о доступности оплаты сервисов Apple

"Яндекс" представил масштабное обновление приложения "Разговор", которое помогает людям с особенностями слуха и речи. Теперь сервис работает без подключения к интернету.

В обновленной версии появился режим "Монолог", позволяющий непрерывно расшифровывать речь во время лекций, встреч и выступлений. Также добавлены поиск по ключевым словам, папки для сохранения диалогов и поддержка распознавания речи на английском языке.

В прошлом году приложением воспользовались более 270 тысяч человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоРоман Карлов

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика