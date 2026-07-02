"Яндекс" представил обновление приложения для людей с особенностями слуха

"Яндекс" представил масштабное обновление приложения "Разговор", которое помогает людям с особенностями слуха и речи. Теперь сервис работает без подключения к интернету.

В обновленной версии появился режим "Монолог", позволяющий непрерывно расшифровывать речь во время лекций, встреч и выступлений. Также добавлены поиск по ключевым словам, папки для сохранения диалогов и поддержка распознавания речи на английском языке.

В прошлом году приложением воспользовались более 270 тысяч человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.