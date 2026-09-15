На трехлетнего ребенка повесили долги по кредитам бывшего владельца квартиры в Москве

На трехлетнюю девочку подали в суд из-за долгов умершего, который ранее жил в купленной ее родителями квартире в столице. Как такое стало возможным и кто на самом деле должен отвечать по чужим обязательствам, разбиралась Москва 24.

"Моя дочь вступила в наследство"

Трехлетняя девочка стала ответчиком по делу о долгах бывших владельцев квартиры в Москве, которую купили ее родители. История завирусилась в соцсетях.



По словам жительницы столицы, они с мужем купили квартиру и прописались в ней, чтобы устроить дочь в детский сад. Однако оказалось, что сын прежнего владельца при жизни активно брал кредиты и умер, не закрыв обязательства. Сумма оставшегося долга составила около 300 тысяч рублей.



Ситуация приняла неожиданный оборот, когда нотариус, занимавшийся наследственным делом, решил, что дочь новой владелицы квартиры на самом деле является ребенком умершего должника. При этом отчество девочки в свидетельстве о рождении не совпадает с именем покойного.





автор видео В материалах дела указано, что нотариус, оказывается, отправляла мне письмо, чтобы моя дочь вступила в наследство, которое ей не положено.

Женщина уточнила, что по документам собственник у квартиры только один, коммунальные платежи полностью оплачены, а девочка лишь прописана. Тем не менее разбирательство продолжается, и ребенку, по словам матери, теперь предстоит участвовать в судебном процессе.



В комментариях пользователи начали делиться похожими случаями. Одна женщина рассказала, что снимала долг со своего десятилетнего сына, которого ошибочно по документам приняли за его дедушку. По ее словам, на это ушло девять судебных заседаний – только тогда удалось доказать ошибку.



Другая пользовательница написала, что прошла "сто кругов ада", пытаясь доказать родство при восстановлении свидетельства о смерти матери. По ее словам, бюрократические проволочки и неверные данные в документах растянули процесс на месяцы. Многие комментаторы также предлагали москвичке обратиться в суд с требованием моральной компенсации к нотариусу, если будет доказано, что это была ошибка

"Требования к ненадлежащему ответчику"

Юрист по недвижимости Галина Земскова в беседе с Москвой 24 отметила, что подобная ситуация нетипична, поэтому важно сразу обозначить правовую рамку.

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса, наследники отвечают по долгам солидарно, но только в пределах стоимости перешедшего к ним имущества. Кредитное обязательство же не прекращается после смерти должника, оно переходит к другим. При этом, если лицо не является наследником, оно не несет за просрочки никакой ответственности.

"Круг тех, кому перейдет имущество и прочее, устанавливает нотариус – на основании документов, подтверждающих родство, и данных из реестров. В описанной ситуации возможна одна из нескольких ошибок: совпадение ФИО ребенка или его родителя с данными дочери умершего должника; устаревшие или неполные сведения в базах данных; техническая ошибка при вводе информации в наследственное дело", – отметила юрист.

При этом нотариус не назначает наследников, он фиксирует их круг на основании закона или завещания. Если в дело ошибочно внесен ребенок, не являющийся дочерью должника, это устранимо в судебном порядке.





Галина Земскова юрист по недвижимости Банк вправе предъявить требования к наследникам умершего заемщика в пределах сроков исковой давности, это законное действие кредитора. Однако иск к лицу, не являющемуся наследником, – это предъявление требований к ненадлежащему ответчику.

Если банк, получив документы, подтверждающие отсутствие родства, не откажется от иска, по оценке юриста, его поведение можно расценивать как недобросовестное.

"Суд в таком случае должен отказать в удовлетворении требований. Исходя из фабулы, с высокой вероятностью банку в иске откажут", – пояснила Земскова.

При этом бремя доказывания факта родства и принятия наследства лежит на истце, в данном случае на финансовой организации, рассказала специалист.

"Если семья представит свидетельство о рождении ребенка, где указан другой отец, и договор купли-продажи квартиры, подтверждающий, что собственность возникла не в порядке наследования, требования банка не будут иметь правовых оснований. Риск для этой семьи не в проигрыше дела, а в возможных обеспечительных мерах – например, в аресте квартиры, что пришлось бы снимать отдельно", – добавила эксперт.

Если иск уже подан, необходимо явиться на судебное заседание лично или через представителя и заявить ходатайство об истребовании наследственного дела у нотариуса. Это покажет, на каком основании ребенок туда попал, объяснила Земскова.





Галина Земскова юрист по недвижимости Далее нужно представить суду свидетельство о рождении и договор купли-продажи квартиры, а также заявить о ненадлежащем ответчике: ребенок не является наследником должника.

Говоря о том, как избежать подобных ситуаций в будущем, юрист рекомендовала хранить все документы по сделкам с недвижимостью и свидетельство о рождении ребенка бессрочно.

При получении любых требований от банков или коллекторов, связанных с чужими просрочками, не нужно платить и не признавать долг, а сразу обращаться к юристу и подавать в суд. Также следует периодически проверять кредитную историю ребенка на предмет ошибочных записей: после 14 лет это можно делать через "Бюро кредитных историй", резюмировала специалист.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил Москве 24, какие долги переходят новым владельцам при покупке "вторички". В частности, к таковым относится оплата за капитальный ремонт, так как она закреплена за объектом недвижимости, а не его хозяином.

А вот коммунальные долги за воду, свет, газ, отопление и содержание общего имущества продолжат "висеть" на прежних собственниках объекта. Новые владельцы будут оплачивать ЖКУ только после регистрации права собственности, пояснил специалист.

