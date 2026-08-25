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25 августа, 16:31

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Юрист Земскова: риелтор не имеет права требовать с покупателя деньги за приоритетный показ

Бонус втихаря: риелторы требуют с покупателей десятки тысяч рублей за показ квартир

Покупателям квартир на вторичке приходится платить риелторам 100–150 тысяч рублей только за то, чтобы их предложение дошло до продавца. Такое ведение дел становится все более распространенным, утверждают СМИ. Насколько это частая и законная практика и возможно ли отказаться, разбиралась Москва 24.

Большой бонус?

Фото: 123RF.com/andrey64

За право сделать предложение о покупке квартиры на вторичке теперь нужно платить. Риелторы просят 100–150 тысяч рублей за то, чтобы информация о претенденте вообще дошла до владельца недвижимости, сообщил телеграм-канал Mash Money.

Покупатель, столкнувшийся с новой практикой, сообщил журналистам, что передал риелтору 120 тысяч рублей за приоритетное рассмотрение своей заявки на квартиру. Участники рынка называют подобное "бонусом агенту продавца".

Высокий спрос на ликвидные квартиры позволяет риелторам диктовать свои условия. Популярные лоты собирают по несколько заявок, и посредники не упускают возможности заработать на этом. За "горячие" квартиры те организуют целые мини-аукционы. В итоге, покупатель, согласный на больший "бонус", выигрывает сделку.

Журналисты уточняют, что риелторы получают выгоду с обеих сторон: от продавца – стандартную комиссию, а от покупателя – плату за приоритет. При этом такие схемы часто реализуются без ведома собственника. Агент объясняет свой выбор покупателя "тщательным анализом".

По словам риелтора, эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, на рынке недвижимости действительно встречается практика выплаты бонуса агенту продавца, особенно в случае востребованных, дефицитных или ликвидных объектов. Однако в беседе с Москвой 24 она предупредила, что очень важно различать комиссию за реально оказанную услугу и плату за искусственное предоставление приоритета покупателю.

"Возможна ситуация, когда агент находит покупателя, готового предложить цену выше изначально установленной в договоре. В таком случае стороны могут заключить дополнительное соглашение, и агент получает вознаграждение из этой разницы (дельты)", – привела пример эксперт.
 
При этом Перескокова подчеркнула, что сам по себе факт оплаты покупателем услуг риелтора не запрещен, стороны могут заключать соответствующие договоры и устанавливать вознаграждение. Однако принципиальным является вопрос, за что именно платятся деньги и знает ли об этом продавец.

Если агент, представляя интересы собственника и получая от него комиссию, одновременно тайно принимает плату от покупателя за преимущество, возникает конфликт интересов. Агент обязан действовать в интересах своего клиента и не вводить его в заблуждение относительно условий и обстоятельств сделки.
Наталья Перескокова
риелтор, эксперт по недвижимости

Кроме того, если агент оказывает услуги одновременно и покупателю, и продавцу, это должно быть прозрачно и закреплено в документах. Информированность и понятность для всех сторон являются обязательными условиями.

"Конкуренция покупателей – это нормально, но скрытая монетизация агентами недопустима", – уверена она.

Если собственник хочет выбрать между несколькими претендентами, есть корректный механизм. Например, открыто сообщить ему о наличии покупателей и предложить лучшие условия сделки, а не взимать плату за доступ к продавцу, заключила Перескокова.

За спиной продавца

Фото: depositphotos/belchonock

Риелтор работает на основании агентского договора согласно статье 1005 ГК РФ, и его вознаграждение, как правило, оплачивает продавец, объяснила Москве 24 юрист по недвижимости Галина Земскова.

"Требование денег с покупателя за действие – например, за приоритет показа, является скрытым вознаграждением, поскольку тот данную услугу не заказывал", – уточнила она.

Также специалист подчеркнула, что закон не запрещает риелтору брать комиссию с обеих сторон сделки. Однако это необходимо прописать в договоре, и у клиента должна быть возможность отказаться от такого соглашения.

Если подобного условия нет и покупатель все же оплатил незаконный сбор, он имеет право вернуть средства как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Для этого можно обратиться с иском в районный суд. 

В качестве доказательств принимаются платежные документы (например, чек из банка о переводе), а также переписка, подтверждающая, что риелтор требовал оплату за услугу, которую клиент не просил оказывать. Если суд принимает решение в пользу клиента, он обязывает риелтора вернуть уплаченную сумму в полном объеме, а также возместить расходы на госпошлину и услуги юриста в случае обращения за составлением иска или представительством в суде.
Галина Земскова
юрист по недвижимости

Если же специалист требует оплату, но она еще не произведена, можно проверить, состоит ли он в гильдии риелторов. Все потому, что в таком случае возможно взыскание со стороны организации.

"Для этого не требуется специальный запрос. Достаточно ввести в поисковике соответствующие слова с указанием региона и найти информацию по фамилии, имени, отчеству или названию агентства", – порекомендовала она.

По мнению Земсковой, если риелтор работает в крупной организации, можно обратиться туда за разъяснением. Например, уточнить, в курсе ли руководство о взимании комиссии за услугу, которую клиент не заказывал.

В данном случае цель не в том, чтобы обойти риелтора, а в защите собственных интересов. Если человек действует за спиной продавца, последний, скорее всего, сделает выводы и найдет другого специалиста для проведения сделки, заключила эксперт.

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Какасьева Александра

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