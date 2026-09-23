Заявления от предполагаемых пострадавших после инцидента с Джиганом не поступали

Заявления от предполагаемых пострадавших после возможного инцидента с рэпером Джиганом не поступали. При этом полиция проверяет сведения, опубликованные в СМИ, о том, что артист мог незаконно удерживать сотрудников и открыть по ним стрельбу в Подмосковье.

По данным журналистов, инцидент произошел в начале июля на территории дома рэпера. Рэпер удерживал сотрудников около 10 часов, а один из мужчин якобы получил ранения руки и ноги. Сам Джиган отрицает информацию о стрельбе.

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