23 сентября, 22:30Шоу-бизнес
Заявления от предполагаемых пострадавших после инцидента с Джиганом не поступали
Заявления от предполагаемых пострадавших после возможного инцидента с рэпером Джиганом не поступали. При этом полиция проверяет сведения, опубликованные в СМИ, о том, что артист мог незаконно удерживать сотрудников и открыть по ним стрельбу в Подмосковье.
По данным журналистов, инцидент произошел в начале июля на территории дома рэпера. Рэпер удерживал сотрудников около 10 часов, а один из мужчин якобы получил ранения руки и ноги. Сам Джиган отрицает информацию о стрельбе.
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