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20 июня, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Никита Худяков

"Откройте, Давид": Никита Худяков

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Никита Худяков – актер, которого уже называют будущим российского кино. Топ-5 самых перспективных молодых артистов по версии Forbes, звезда Театра на Бронной и любимец молодого поколения зрителей.

Но что скрывается за стремительным взлётом? Как живет, чем занимается и о чем думает актер, которому прочат большое будущее?

Что на самом деле побудило его связать жизнь с актерством и почему успех для Никиты далеко не главное?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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