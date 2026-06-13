"Откройте, Давид": Олег Гаас

Олег Гаас – один из самых востребованных, красивых, привлекающих пристальное внимание зрителей актер. Но не все знают, что Олег – чудесный отец и прекрасный муж, вот уже почти 10 лет артист МХТ имени А.П. Чехова, большой любитель чайных церемоний, ретритов и банных шоу.

Но самое главное – это то, что Олег невероятно добрый, застенчивый, отзывчивый и очень открытый человек.

Так какой он, Олег Гаас, без ролей и масок?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

