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13 июня, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Олег Гаас

"Откройте, Давид": Олег Гаас

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Олег Гаас – один из самых востребованных, красивых, привлекающих пристальное внимание зрителей актер. Но не все знают, что Олег – чудесный отец и прекрасный муж, вот уже почти 10 лет артист МХТ имени А.П. Чехова, большой любитель чайных церемоний, ретритов и банных шоу.

Но самое главное – это то, что Олег невероятно добрый, застенчивый, отзывчивый и очень открытый человек.

Так какой он, Олег Гаас, без ролей и масок?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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