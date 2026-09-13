"Откройте, Давид": Александр Яцко

Александр Яцко – актер, режиссер и педагог.

В новом выпуске программы "Откройте, Давид" он рассказал о работе в Театре Моссовета, Школе-студии МХАТ и о тех, кто создавал русский театр. Обсудили наследие Станиславского, современные сказки и то, почему они по-прежнему нужны взрослым. От театральных традиций перешли к кино и поговорили о закрытом клубе, который существует в профессии, и о том, как распределяются роли в кассовых фильмах и сериалах.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".