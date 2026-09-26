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26 сентября, 19:15

Транспорт

Новости города: речные вокзалы Москвы за летнюю навигацию посетили более 1,5 млн гостей

Новости города: речные вокзалы Москвы за летнюю навигацию посетили более 1,5 млн гостей

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Свыше 1,5 миллиона гостей посетили речные вокзалы Москвы за пять месяцев летней навигации. За это время там более 2 тысяч раз приняли и отправили круизные суда. Самыми популярными направлениями круизов из столицы стали Углич, Мышкин, Кострома, Ярославль и Плес. Всего с начала сезона речные путешествия совершили свыше 150 тысяч человек. Также востребованы маршруты-переправы: от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина пассажиры совершили более 180 тысяч поездок.

Волонтерское движение столицы объединяет почти 2 млн человек. Москвичам доступно более 10 направлений добровольчества: социальное, экологическое, спортивное, а также помощь в сфере охраны здоровья и общественной безопасности. Присоединиться к волонтерству можно в любом возрасте и с любым опытом. В ресурсном центре "Мосволонтер" помогают выбрать подходящее направление и начать заниматься добровольчеством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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