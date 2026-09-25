Пассажиры могут самостоятельно купить билеты на Ленинградском вокзале

Пассажиры теперь могут самостоятельно купить билеты на Ленинградском вокзале в Москве. Для этого в кассовом зале обновленного вокзала установили четыре новых терминала. Оплата производится безналичным способом и занимает всего пару минут.

Кроме того, как отметили в Дептрансе, интерфейс терминала работает на русском и английском языках. Сервисом легко могут пользоваться иностранные пассажиры и туристы. При этом обычные кассы также работают и каждый может выбрать удобный для него способ покупки билета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.