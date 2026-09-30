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30 сентября, 03:35

Транспорт

"Новости дня": москвич создал 3D-карту столичного метро с рельефом города

"Новости дня": москвич создал 3D-карту столичного метро с рельефом города

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Москвич создал интерактивную 3D-карту, которая показывает линии столичного метро в разрезе рельефа города. Ее можно вращать, менять угол обзора и перемещать вверх и вниз. Вертикальный масштаб специально увеличен в 50 раз относительно горизонтального, поэтому перепады высот напоминают американские горки.

Автор карты Константин Добров рассказал, что первая версия была готова за несколько часов, а позже он добавил к ней рельеф Москвы. В будущем визуализацию планируют развивать и дополнять достопримечательностями.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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